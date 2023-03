Gatti: «Dobbiamo farci trovare pronti, tra due giorni partita dura» (Di giovedì 16 marzo 2023) L’Inter affronterà la Juventus tra pochi giorni, in casa bianconera c’è già chi pensa alla partita del weekend in campionato. Federico Gatti carica l’ambiente con le sue parole per Sky Sport. IMPORTANTE – Manca poco ormai, Inter e Juventus si scontreranno tra pochi giorni a San Siro. Federico Gatti ha parlato dopo la partita contro il Friburgo su Sky Sport: «Giocare in campo europeo è sempre stupendo per me, ringrazio il mister per avermi dato questa occasione. Ora Dobbiamo farci trovare pronti, perché tra due giorni avremmo una gara durissima, dovremmo ricaricare le pile al massimo assolutamente». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) L’Inter affronterà la Juventus tra pochi, in casa bianconera c’è già chi pensa alladel weekend in campionato. Federicocarica l’ambiente con le sue parole per Sky Sport. IMPORTANTE – Manca poco ormai, Inter e Juventus si scontreranno tra pochia San Siro. Federicoha parlato dopo lacontro il Friburgo su Sky Sport: «Giocare in campo europeo è sempre stupendo per me, ringrazio il mister per avermi dato questa occasione. Ora, perché tra dueavremmo una gara durissima, dovremmo ricaricare le pile al massimo assolutamente». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Gatti: «Dobbiamo farci trovare pronti, tra due giorni partita dura» - - KSport24 : Siamo molto pericolosi sui calci piazzati. Con Gatti e Bremer dobbiamo sfruttare al massimo la fisicità maggiore ri… - mareluna2022 : @caffellattecup Pensiamo a noi. Siamo davvero un bel fandom e non dobbiamo permettere a quattro gatti di rovinarci… - CoreArde : @koeforoi Wahaha il ghetto spaghetto. Dobbiamo fare come il Japan Expo a Parigi che prima erano due gatti e adesso… - DebiruS : @shoshanna462731 10 anni, il problema è che ha la stomatite e non possiamo farlo entrare in casa e dobbiamo stare a… -