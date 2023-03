Gattaca: il film di fantascienza con Ethan Hawke e Uma Thurman diventerà una serie tv per Showtime (Di giovedì 16 marzo 2023) Gattaca - la porta dell'universo, film cult degli anni '90 con Ethan Hawke e Uma Thurman, diventerà una serie tv; scopriamo i primi dettagli su questo progetto targato Showtime. Gattaca - La porta dell'universo, il celebre film di fantascienza del 1997 con Ethan Hawke e Uma Thurman, diventerà una serie tv per Showtime. Le informazioni legate al progetto sono state condivise da IndieWire, anticipando qualche dettaglio tecnico sullo sviluppo del progetto. In base a quello che sappiamo fino ad ora, la serie tv di Gattaca - La porta dell'universo verrà elaborata da Howard ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 marzo 2023)- la porta dell'universo,cult degli anni '90 cone Umaunatv; scopriamo i primi dettagli su questo progetto targato- La porta dell'universo, il celebredidel 1997 cone Umaunatv per. Le informazioni legate al progetto sono state condivise da IndieWire, anticipando qualche dettaglio tecnico sullo sviluppo del progetto. In base a quello che sappiamo fino ad ora, latv di- La porta dell'universo verrà elaborata da Howard ...

