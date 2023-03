Gasperini pre Atalanta-Empoli: «Serve vincere. Molti non accettano i momenti di difficoltà» (Di giovedì 16 marzo 2023) Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini prima del match di Serie A tra Atalanta e Empoli Alla vigilia della partita di Serie A tra Atalanta e Empoli, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni sul match. Ecco la conferenza stampa. INFORTUNI – «Abbiamo fuori solo Koopmeiners e Djimsiti, per il resto Duvan ieri non si è allenato, proviamo oggi: situazione è un po’ delicata, ma a Napoli ha fatto bene, speriamo stia bene oggi». CONCRETEZZA TRA GOAL E RISULTATI – «Campionato molto equilibrato. Ci può stare qualche giornata negativa da parte dei nostri giocatori. Abbiamo segnato poco, è vero, ma abbiamo creato anche tanto: per esempio durante la partita contro l’Udinese. Nonostante ciò dobbiamo vincere per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Pieroprima del match di Serie A traAlla vigilia della partita di Serie A tra, l’allenatore nerazzurro Gian Pieroha rilasciato qualche dichiarazioni sul match. Ecco la conferenza stampa. INFORTUNI – «Abbiamo fuori solo Koopmeiners e Djimsiti, per il resto Duvan ieri non si è allenato, proviamo oggi: situazione è un po’ delicata, ma a Napoli ha fatto bene, speriamo stia bene oggi». CONCRETEZZA TRA GOAL E RISULTATI – «Campionato molto equilibrato. Ci può stare qualche giornata negativa da parte dei nostri giocatori. Abbiamo segnato poco, è vero, ma abbiamo creato anche tanto: per esempio durante la partita contro l’Udinese. Nonostante ciò dobbiamoper ...

