Gasperini: «L’Empoli ha vinto con l’Inter! Equilibrio in campionato» (Di giovedì 16 marzo 2023) Gian Piero Gasperini sfiderà L’Empoli domani sera con la sua Atalanta in campionato. Il tecnico orobico ricorda il valore degli avversari ricordando la vittoria contro l’Inter CORSA APERTA ? In conferenza stampa, Gasperini presenta la gara contro L’Empoli: «Corsa Champions League anomala? Le squadre che si fermano davanti sono la dimostrazione dell’Equilibrio del campionato, L’Empoli ricordiamo è stata capace di vincere a Milano contro l’Inter. I nostri tifosi devono essere ottimisti perché siamo lì, abbiamo ancora una posizione di classifica in cui possiamo rimettere tutto in gioco, in questo momento dobbiamo guardare avanti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Gian Pierosfideràdomani sera con la sua Atalanta in. Il tecnico orobico ricorda il valore degli avversari ricordando la vittoria contro l’Inter CORSA APERTA ? In conferenza stampa,presenta la gara contro: «Corsa Champions League anomala? Le squadre che si fermano davanti sono la dimostrazione dell’delricordiamo è stata capace di vincere a Milano contro l’Inter. I nostri tifosi devono essere ottimisti perché siamo lì, abbiamo ancora una posizione di classifica in cui possiamo rimettere tutto in gioco, in questo momento dobbiamo guardare avanti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Gasperini: “L’Empoli ha vinto a Milano con l’Inter: è la dimostrazione che…” - internewsit : Gasperini: «L'Empoli ha vinto con l'Inter! Equilibrio in campionato» - - webecodibergamo : Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della partita di venerdì 17 marzo contro l’Empoli. - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'Muriel sta meglio di un mese fa. Zapata? La sua è una situazione delicata...': Il tecnico del… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Gasperini: 'Ieri #Zapata non si è allenato: le sue condizioni e cosa filtra per l'Empoli' ? -

Atalanta, Gasperini: 'Partita contro l'Empoli da vincere a tutti i costi. La sosta ci aiuterà' Dal match contro l' Empoli partirà la rincorsa per la qualificazione alla Coppa delle Grandi Orecchie. Per Gasperini lo step del Gewiss Stadium contro la squadra di Zanetti rischia di essere ... Gasperini pre Atalanta - Empoli: "Serve vincere. Molti non accettano i momenti di difficoltà" ...in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini prima del match di Serie A tra Atalanta e Empoli Alla vigilia della partita di Serie A tra Atalanta e Empoli, l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ... Atalanta - Empoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale Allenatore: Gasperini. EMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): Vicario; ... Dove vedere la partita in tv e streaming L'incontro sarà trasmesso in ... Dal match contropartirà la rincorsa per la qualificazione alla Coppa delle Grandi Orecchie. Perlo step del Gewiss Stadium contro la squadra di Zanetti rischia di essere ......in conferenza stampa di Gian Pieroprima del match di Serie A tra Atalanta eAlla vigilia della partita di Serie A tra Atalanta e'allenatore nerazzurro Gian Piero...Allenatore:(4 - 3 - 1 - 2): Vicario; ... Dove vedere la partita in tv e streaming'incontro sarà trasmesso in ... Atalanta-Empoli, la conferenza di Gasperini Fantacalcio ®