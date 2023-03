Gasp verso l’Empoli col dubbio Zapata: “Partita da vincere, non si scappa” (Di giovedì 16 marzo 2023) Zingonia. Il dubbio della vigilia si chiama Zapata. Spiega Gian Piero Gasperini: “Vediamo come sta oggi, ieri non si è allenato e non e infortunato. Duvan è un po’ sul filo, sono sensazioni che si porta dietro un giocatore che ha avuto diversi infortuni. Chiaro che se è nei convocati è in grado di giocare, non mando in campo uno a rischio e a Napoli ha dimostrato di essere recuperato”. Atalanta-Empoli Partita da vincere, non si scappa e il mister non si nasconde: “Da vincere sì, perché abbiamo bisogno di vittorie per rilanciarci e tenere dietro gli altri che inseguono”. L’anno scorso nel ritorno avete frenato, i tifosi temono che succeda ancora: “Il campionato è diventato molto equilibrato, anche l’Empoli ha vinto a Milano con l’Inter… I nostri ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 marzo 2023) Zingonia. Ildella vigilia si chiama. Spiega Gian Pieroerini: “Vediamo come sta oggi, ieri non si è allenato e non e infortunato. Duvan è un po’ sul filo, sono sensazioni che si porta dietro un giocatore che ha avuto diversi infortuni. Chiaro che se è nei convocati è in grado di giocare, non mando in campo uno a rischio e a Napoli ha dimostrato di essere recuperato”. Atalanta-Empolida, non sie il mister non si nasconde: “Dasì, perché abbiamo bisogno di vittorie per rilanciarci e tenere dietro gli altri che inseguono”. L’anno scorso nel ritorno avete frenato, i tifosi temono che succeda ancora: “Il campionato è diventato molto equilibrato, ancheha vinto a Milano con l’Inter… I nostri ...

