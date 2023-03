Garanzini elogia Mario Rui | un play-maker esterno come se ne vedono pochi

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 marzo 2023) Su La Stampa Gigicommenta la vittoria del Napoli sull’Eintracht in Champions League. Il Napoli è ai quarti per la prima volta nella storia del club. Ieri, scrive, ha stupito la capacità della squadra di Spalletti di cambiare pelle, presentandosi in campo decisa a gestire il vantaggio guadagnato nella partita di andata. “Il resto è Napoli. La saggezza con cui si è disposto a mutar pelle, entro certi limiti: la scelta di gestire il ritorno con l’Eintracht tenendo conto, ec, del doppio vantaggio dell’andata. Non rinuncia, questo mai: ma controllo, innanzitutto. Per un tempo dunque non il Napoli cui ci siamo abituati: ma un’altra versione, da un certo punto di vista persino più matura”. Napoli in controllo, insomma, squadra più matura di un tempo. Tanto i gol sono arrivati lo stesso. E che gol. A partire dal primo, ...