Galante: «No ai derby per l’Inter! Skriniar via? Esempio dal Napoli» (Di giovedì 16 marzo 2023) Galante è intervenuto in collegamento con Telelombardia, alla vigilia del sorteggio dei quarti di finale di Champions League (vedi articolo). L’ex difensore dell’Inter, fra le altre cose, giudica la posizione di Skriniar e de Vrij. PROSSIMO IMPEGNO – Fabio Galante guarda al derby d’Italia per l’Inter: «Arriva la Juventus e secondo me è in un momento in cui sta bene. Vero dei problemi societari, però se ridai i punti tolti sarebbe seconda in classifica. Affrontiamo una signora squadra, fatta di grandi calciatori, quindi sicuramente sarà una partita difficile per entrambe. L’assenza di Alessandro Bastoni? Queste sono un po’ le sfortune di un’annata o del momento. Io rimango comunque fiducioso: ero a Porto a vedere la partita, Matteo Darmian ha giocato bene e anche Francesco Acerbi. Danilo D’Ambrosio quando è entrato ha ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023)è intervenuto in collegamento con Telelombardia, alla vigilia del sorteggio dei quarti di finale di Champions League (vedi articolo). L’ex difensore dell’Inter, fra le altre cose, giudica la posizione die de Vrij. PROSSIMO IMPEGNO – Fabioguarda ald’Italia per l’Inter: «Arriva la Juventus e secondo me è in un momento in cui sta bene. Vero dei problemi societari, però se ridai i punti tolti sarebbe seconda in classifica. Affrontiamo una signora squadra, fatta di grandi calciatori, quindi sicuramente sarà una partita difficile per entrambe. L’assenza di Alessandro Bastoni? Queste sono un po’ le sfortune di un’annata o del momento. Io rimango comunque fiducioso: ero a Porto a vedere la partita, Matteo Darmian ha giocato bene e anche Francesco Acerbi. Danilo D’Ambrosio quando è entrato ha ...

