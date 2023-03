Fuori controllo la bufala del tifoso dell’Eintracht Francoforte ucciso a Napoli (Di giovedì 16 marzo 2023) In un contesto già abbastanza teso di suo, soprattutto alla luce dei fatti di cronaca di ieri pomeriggio, occorre fare molta attenzione alle fake news Fuori controllo, come nel caso della bufala del tifoso dell’Eintracht Francoforte ucciso a Napoli. In particolare, nelle ultime ore ha preso piede sui social la notizia secondo cui un sostenitore della squadra tedesca avrebbe perso la vita in seguito ad un agguato avvenuto in periferia. Questo episodio di cronaca, a conti fatti, avrebbe scatenato la rabbia degli altri tifosi che hanno seguito la squadra, con inevitabili conseguenze sull’ordine pubblico anche per le prossime ore Solo una bufala la storia del tifoso dell’Eintracht ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) In un contesto già abbastanza teso di suo, soprattutto alla luce dei fatti di cronaca di ieri pomeriggio, occorre fare molta attenzione alle fake news, come nel caso delladel. In particolare, nelle ultime ore ha preso piede sui social la notizia secondo cui un sostenitore della squadra tedesca avrebbe perso la vita in seguito ad un agguato avvenuto in periferia. Questo episodio di cronaca, a conti fatti, avrebbe scatenato la rabbia degli altri tifosi che hanno seguito la squadra, con inevitabili conseguenze sull’ordine pubblico anche per le prossime ore Solo unala storia del...

