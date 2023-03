«Fucili, droni, giubbotti antiproiettile e microchip: così la Cina arma la Russia». La rivelazione di Politico (Di giovedì 16 marzo 2023) La Cina manda Fucili, parti di droni e attrezzatura militare alla Russia. A rivelarlo è Politico secondo cui la China North Industries Group Corporation Limited, uno dei maggiori appaltatori della difesa statale del Paese, ha inviato tra giugno e dicembre 2022 circa mille Fucili CQ-A, modellati sull’M16 ma etichettati come «da caccia civili», a una società russa chiamata Tekhkrim, che fa affari anche con lo Stato e l’esercito russo. I dati forniti da ImportGenius, aggregatore di dati doganali, riportati dal quotidiano statunitense, svelano come queste armi siano state segnalate in uso della polizia paramilitare in Cina e delle forze armate dalle Filippine al Sud Sudan e al Paraguay. Ma non solo: sempre secondo Politico, le entità ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) Lamanda, parti die attrezzatura militare alla. A rivelarlo èsecondo cui la China North Industries Group Corporation Limited, uno dei maggiori appaltatori della difesa statale del Paese, ha inviato tra giugno e dicembre 2022 circa milleCQ-A, modellati sull’M16 ma etichettati come «da caccia civili», a una società russa chiamata Tekhkrim, che fa affari anche con lo Stato e l’esercito russo. I dati forniti da ImportGenius, aggregatore di dati doganali, riportati dal quotidiano statunitense, svelano come queste armi siano state segnalate in uso della polizia paramilitare ine delle forzete dalle Filippine al Sud Sudan e al Paraguay. Ma non solo: sempre secondo, le entità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Tra giugno e dicembre 2022 alcune aziende cinesi, tra cui una collegata al governo di Pechino, hanno inviato in Rus… - Ivan_Grieco : Se confermato sarebbe molto grave. 'I dati doganali ottenuti da Politico rivelano spedizioni dirette di 1.000 fucil… - HuffPostItalia : 'Da società cinesi fucili d'assalto e pezzi di droni alla Russia'. La rivelazione di Politico - ukraine6679 : RT @MarcoFattorini: Tra giugno e dicembre 2022 alcune aziende cinesi, tra cui una collegata al governo di Pechino, hanno inviato in Russia… - MarcoFattorini : RT @MarcoFattorini: Tra giugno e dicembre 2022 alcune aziende cinesi, tra cui una collegata al governo di Pechino, hanno inviato in Russia… -