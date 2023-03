Fsb in fiamme: giallo sull'incendio nell'edificio dei servizi russi (Di giovedì 16 marzo 2023) Gli abitanti di Rostov hanno riferito di aver sentito "una forte esplosione" prima dell'incendio nella sede dell'intelligence russa. Le autorità locali parlano di un guasto Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Gli abitanti di Rostov hanno riferito di aver sentito "una forte esplosione" prima dell'a sede dell'intelligence russa. Le autorità locali parlano di un guasto

