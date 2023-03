(Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – The Game changer,a undi, per lae per il. Nonostante le tensioni internazionali e le instabilità geopolitiche è contrassegnato da ottimismo l’editoriale che l’Ad del Gruppo FS Luigiha firmato sull’ultimo numero di Longitude, il primo magazine italiano sui temi dell’economia e della politica internazionale in lingua inglese, distribuito in tutto il mondo. Il bivio davanti al quale ci troviamo – secondo– è tra l’assistere da spettatori alle trasformazioni globali in atto o diventare “significant player”, assumere cioè un ruolo attivo e guidare queste trasformazioni. La guerra in Ucraina e la pandemia, scrive, hanno profondamente modificato il nostro modo di vivere, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cagliarilivemag : - messina_oggi : FS, Ferraris “Siamo a un punto di svolta per la mobilità e per il Paese”ROMA (ITALPRESS) - The Game changer, siamo… - nestquotidiano : FS, Ferraris “Siamo a un punto di svolta per la mobilità e per il Paese” - IlModeratoreWeb : FS, Ferraris “Siamo a un punto di svolta per la mobilità e per il Paese” - - QdSit : FS, Ferraris “Siamo a un punto di svolta per la mobilità e per il Paese” -

ROMA " The Game changer,a un punto di svolta, per la mobilità e per il Paese. Nonostante le tensioni internazionali e ...da ottimismo l'editoriale che l'Ad del Gruppo FS Luigiha firmato ...Ferrovie dello Stato Italiane: l'AD Luigiparla del futuro della mobilità 'The Game changer,a un punto di svolta, per la mobilità e per il Paese'. Nonostante le tensioni internazionali e le instabilità geopolitiche, è ...ROMA - The Game changer,a un punto di svolta, per la mobilità e per il Paese. Nonostante le tensioni internazionali e ...da ottimismo l'editoriale che l'Ad del Gruppo FS Luigiha firmato ...

FS, Ferraris “Siamo a un punto di svolta per la mobilità e per il Paese” Notiziario USPI

La sfida salvezza tra Sampdoria e Verona in programma domenica al Ferraris, sarà un incrocio tra il tecnico blucerchiato, Dejan Stankovic e quello gialloblù, Marco Zaffaroni. Ecco il dato fornito da ...Siamo i primi ad essere dispiaciuti per quanto accaduto in Bahrain, ma cresceremo". Perez: "Le Rosse ci daranno filo da torcere". Tutto il weekend dell'Arabia Saudita è live su Sky Sport F1, Sky Sport ...