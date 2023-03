Friburgo-Juventus | le formazioni ufficiali | Allegri stupisce tutti | dentro Gatti e Kean

(Di giovedì 16 marzo 2023) Lediribalta il centrocampo e la difesa. Occasione d’oro per Miretti e. JuveDipendenzaLa vittoria della partita di andata non deve di certo far abbassare la guardia a unache nella trasferta in Germania contro ilsi gioca una fetta importante della sua stagione. Nonostante la posta in palio sia altissima, Massimilianosi diverte a mischiare le carte in tavola e la più grande sorpresa deriva da Federicoche vince il ballottaggio con Bonucci e Rugani e sarà il centro di destra e con Danilo spostato a sinistra. Attenzione in attacco perché il tecnico toscano lascia fuori l’uomo di Coppa, quell’Angel Di Maria che sta vivendo un periodo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Juventus, indurimento muscolare per #Miretti: le ultime di formazione - tuttosport : Dei petardi sono stati esplosi nella notte davanti all'albergo della #Juventus che stasera giocherà a #Friburgo il… - forumJuventus : Friburgo-Juventus, oggi ore 18,45. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 3-5-1-1 con Miretti alle spalle di Vlahovic in… - SkyTG24 : Europa e Conference League, alle 18.45 Friburgo-Juventus e Sivasspor-Fiorentina - Andrea_Di_Lella : Segui #Friburgo - #Juventus live con noi su Radio Bianconera! Diretta radio ?? -

Allo stadio Europa Park c'è il confronto tra, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dal vantaggio maturato dai bianconeri nel match d'andata di una rete. Alla truppa di Allegri basterà non ...Commenta per primo Torna in campo l' Europa League per il ritorno degli ottavi di finale . Si parte alle 18.45 , con altri tre incontri oltre a: il Manchester United fa visita al Betis forte del 4 - 1 dell'andata in Inghilterra, parte in vantaggio anche il Siviglia che in casa del Fenerbahce prova a difendere il 2 - 0 dell'...si avvicina la gara di ritorno degli ottavi di Europa League per la: le ultime con i nostri inviati Fabiana Della Valle e ...

Juventus, Allegri e l'Europa: il dato da ribaltare contro il Friburgo Tuttosport

L'altra squadra italiana impegnata nelle varie competizioni europee (in questo caso l'Europa League) alle ore 18:45, in contemporanea della Fiorentina, sarà la Juventus. Di seguito le formazioni ...Tutto pronto all’Europa Park Stadion per la gara di ritorno tra Friburgo e Juventus, i tedeschi partono da una posizione di svantaggio dopo il successo bianconero targato Di Maria. Quest’ultimo non ci ...