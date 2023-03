Friburgo-Juventus, Europa League: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo l’approdo ai quarti di finale di Champions League di Milan, Inter e Napoli, è tempo per le squadre italiane di provare a replicare lo stesso obiettivo anche in Europa League. Alle 18:45 va quindi in scena Friburgo-Juventus, match valido per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Ancora tutto aperto dopo la gara d’andata, giocata all’Allianz Stadium una settimana fa. A Torino, infatti, nonostante un predominio abbastanza netto, i bianconeri si sono imposti soltanto per 1-0, lasciando ancora in bilico il discorso qualificazione, da guadagnarsi tutta al Mooswaldstadion. La squadra di Allegri dovrà cercare di difendere il gol di Di Maria che ha deciso la prima sfida, senza però rinunciare a spingersi in avanti e provare ad archiviare il discorso ben prima del novantesimo minuto. Le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo l’approdo ai quarti di finale di Championsdi Milan, Inter e Napoli, è tempo per le squadre italiane di provare a replicare lo stesso obiettivo anche in. Alle 18:45 va quindi in scena, match valido per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Ancora tutto aperto dopo la gara d’andata, giocata all’Allianz Stadium una settimana fa. A Torino, infatti, nonostante un predominio abbastanza netto, i bianconeri si sono imposti soltanto per 1-0, lasciando ancora in bilico il discorso qualificazione, da guadagnarsi tutta al Mooswaldstadion. La squadra di Allegri dovrà cercare di difendere il gol di Di Maria che ha deciso la prima sfida, senza però rinunciare a spingersi in avanti e provare ad archiviare il discorso ben prima del novantesimo minuto. Le ...

