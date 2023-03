Friburgo-Juventus 0-2 | Vlahovic e Chiesa in gol | bianconeri ai quarti

(Di giovedì 16 marzo 2023)0-2 – Vince e continua il cammino in Europa League lache batte il2-0 (doo il successo per 1-0 dell’andata) e vola aidi finale della competizione. A indirizzare il match un gol su calcio di rigore realizzato a fine primo tempo da, a cui alla mezz’ora è stato ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : #Vlahovic e #Chiesa tornano al gol e la #Juve passa anche a Friburgo. Prossima tappa: quarti di finale di #UEL ?… - tuttosport : Dei petardi sono stati esplosi nella notte davanti all'albergo della #Juventus che stasera giocherà a #Friburgo il… - forumJuventus : Friburgo-Juventus, oggi ore 18,45. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 3-5-1-1 con Miretti alle spalle di Vlahovic in… - Allegrismoo : Ottavi di finale EL Friburgo 0-2 Juventus E anche stasera partita tatticamente impeccabile impostata da Massimilia… - oscarvalle1984 : RT @MatthijsPog: ???? In casa il Friburgo è imbattuto da 15 partite. La Juventus ha la pressione di dover passare il turno, ma attorno ai bia… -

Dusan Vlahovic torna al gol. Il serbo porta in vantaggio lacontro ilnel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. ...Il tabellino di0 - 1. LIVE leggi anche EL - Conference: Juve -1 - 0, Fiorentina - Sivasspor 1 - 0, Roma ok 45' Vlahovic (rig.)(3 - 4 - 2 - 1) : Flekken; ...La probabile formazione dellacontro il(3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic. Calvo e Pessotto al ...

Friburgo-Juve 0-1: gol di Vlahovic | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Petardi sono stati esplosi nel cuore davanti all'albergo di Friburgo, in Germania, dove e' in ritiro la Juventus che questa sera giochera' il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L'episodi ...Friburgo-Juventus: pagelle e tabellino del match dell’Europa Park valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League. Vlahovic torna decisivo, Gatti protagonista a sorpresa Gatti in azione – ...