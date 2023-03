Friburgo-Juventus 0-2, Gatti: “Grande opportunità giocare in Europa, devo farmi trovare pronto” (Di giovedì 16 marzo 2023) Federico Gatti ha parlato nel post-partita di Friburgo-Juventus 0-2, match di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2022/2023. Il difensore bianconero ha giocato nella partita che ha regalato agli uomini di Allegri l’accesso ai quarti di finale della seconda competizione europea per club. “devo ringraziare il mister per la Grande opportunità, giocare in Europa è davvero incredibile – ha spiegato Gatti a Sky Sport – Sono contento per il passaggio del turno, io cerco sempre di dare il 110% per farmi trovare pronto. Il salto dalla Serie B è enorme, giocare in Europa è stupendo ma anche molto difficile.” Gatti ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Federicoha parlato nel post-partita di0-2, match di ritorno degli ottavi di finale dell’League 2022/2023. Il difensore bianconero ha giocato nella partita che ha regalato agli uomini di Allegri l’accesso ai quarti di finale della seconda competizione europea per club. “ringraziare il mister per lainè davvero incredibile – ha spiegatoa Sky Sport – Sono contento per il passaggio del turno, io cerco sempre di dare il 110% per. Il salto dalla Serie B è enorme,inè stupendo ma anche molto difficile.”...

