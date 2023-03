Friburgo-Juventus 0-2, Chiesa: “Non sono al meglio, voglio trovare continuità. Vlahovic grandissimo giocatore” (Di giovedì 16 marzo 2023) Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Friburgo-Juventus 0-2, ritorno degli ottavi di Europa League 2022/2023. Il giocatore bianconero ha trovato il gol del definitivo raddoppio, in una trasferta che ha regalato i quarti di finale alla Vecchia Signora. “Non sono ancora al massimo, a gennaio ero partito bene ma poi è venuto fuori questo fastidio al ginocchio – spiega Chiesa – voglio dare una mano a questa squadra che mi ha dato tanto, così come i tifosi. voglio esserci e trovare continuità, sto lavorando molto per essere sempre a disposizione del mister.” Chiesa ha anche parlato di Vlahovic, tornato al gol e in un periodo molto difficile: “Dusan è un ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Federicoha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di0-2, ritorno degli ottavi di Europa League 2022/2023. Ilbianconero ha trovato il gol del definitivo raddoppio, in una trasferta che ha regalato i quarti di finale alla Vecchia Signora. “Nonancora al massimo, a gennaio ero partito bene ma poi è venuto fuori questo fastidio al ginocchio – spiegadare una mano a questa squadra che mi ha dato tanto, così come i tifosi.esserci e, sto lavorando molto per essere sempre a disposizione del mister.”ha anche parlato di, tornato al gol e in un periodo molto difficile: “Dusan è un ...

