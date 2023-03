Friburgo-Juve, come vedere la partita in tv (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – La Juventus sfida il Friburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L’appuntamento è per oggi, giovedì 16 marzo, all’Europa Park Stadion di Friburgo con fischio d’inizio alle 18:45. Il match sarà trasmesso in diretta in tv, in chiaro, su TV8 oltre che su DAZN e su Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253) e in streaming su Sky Go e NOW. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Lantus sfida ilnel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L’appuntamento è per oggi, giovedì 16 marzo, all’Europa Park Stadion dicon fischio d’inizio alle 18:45. Il match sarà trasmesso in diretta in tv, in chiaro, su TV8 oltre che su DAZN e su Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253) e in streaming su Sky Go e NOW. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Chiesa inizia con i compagni ?? Di Maria e Bonucci assenti ? L'allenamento della Juve prima di Friburgo ?… - juventusfc : La Juve mette nel mirino la trasferta in Germania, dove fra due giorni si giocherà, contro il Friburgo ?? - Gazzetta_it : Per Chiesa e Di Maria recupero in extremis: col Friburgo in panchina #FriburgoJuve - Nichoperez_29 : RT @juventusfc: La vigilia di Friburgo-Juve ???? partiamo con la squadra per il ritorno di Europa League! Guarda il video completo ???? - Fprime86 : RT @juventusfc: La vigilia di Friburgo-Juve ???? partiamo con la squadra per il ritorno di Europa League! Guarda il video completo ???? -