Friburgo - Juve, Allegri soddisfatto a metà: ecco cosa non è piaciuto al tecnico (Di giovedì 16 marzo 2023) È un Allegri soddisfatto a metà quello che ha parlato nel post gara del match tra Friburgo e Juventus. Al tecnico non è piaciuto l'atteggiamento della squadra visto nel secondo tempo: "Era importante ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 marzo 2023) È unquello che ha parlato nel post gara del match trantus. Alnon èl'atteggiamento della squadra visto nel secondo tempo: "Era importante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : La vigilia di Friburgo-Juve ???? partiamo con la squadra per il ritorno di Europa League! Guarda il video completo ???? - GoalItalia : Chiesa inizia con i compagni ?? Di Maria e Bonucci assenti ? L'allenamento della Juve prima di Friburgo ?… - tuttosport : LA JUVE VOLA AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE ?? I bianconeri vincono 2-0 anche a Friburgo grazie alla rete di Vlahovic d… - junews24com : #FriburgoJuve, le dichiarazioni in conferenza di #Allegri - sportli26181512 : Juve, Allegri in conferenza stampa: 'Non si può giocare così in 11 contro 10. Di Maria? Ecco perché non si è scalda… -