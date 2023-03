Friburgo-Juve 0-2 | Vlahovic e Chiesa per i quarti di finale

(Di giovedì 16 marzo 2023) All’Europa-Park, il match valido per il ritorno degli ottavi didi Europa League 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Europa-Park,si affrontano per il ritorno degli ottavi didi Europa League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Chiesa inizia con i compagni ?? Di Maria e Bonucci assenti ? L'allenamento della Juve prima di Friburgo ?… - GiovaAlbanese : #Vlahovic e #Chiesa tornano al gol e la #Juve passa anche a Friburgo. Prossima tappa: quarti di finale di #UEL ?… - GoalItalia : Juve senza mezza difesa: Gatti può tornare titolare dopo un mese e mezzo ?? #FriburgoJuve [? @romeoagresti] - cmercatoweb : Dusan #Vlahovic e Federico #Chiesa firmano il successo bianconero a #Friburgo: #Juve ????qualificata ai quarti di… - Romanito_21 : RT @GiovaAlbanese: #Vlahovic e #Chiesa tornano al gol e la #Juve passa anche a Friburgo. Prossima tappa: quarti di finale di #UEL ? #Fribur… -

Dusan Vlahovic torna al gol. Il serbo porta in vantaggio la Juventus contro il Friburgo nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. 45' Vlahovic (rig.) Friburgo (3-4-2-1): Flekken; Sildilia, Gulde, Ginter; Kubler, Eggestein, ...

Petardi sono stati esplosi nel cuore della notte davanti all'albergo di Friburgo, in Germania, dove e' in ritiro la Juventus che questa sera giochera' il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Friburgo-Juventus: pagelle e tabellino del match dell'Europa Park valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League. Vlahovic torna decisivo, Gatti protagonista a sorpresa.