Friburgo-Juve 0-1 LIVE: Vlahovic porta avanti i bianconeri (Di giovedì 16 marzo 2023) All’Europa-Park, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023 tra Friburgo e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Europa-Park, Friburgo e Juve si affrontano per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) All’Europa-Park, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Europa-Park,si affrontano per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : La vigilia di Friburgo-Juve ???? partiamo con la squadra per il ritorno di Europa League! Guarda il video completo ???? - GoalItalia : Chiesa inizia con i compagni ?? Di Maria e Bonucci assenti ? L'allenamento della Juve prima di Friburgo ?… - juventibus : #JBLIVE ???? DIRETTA ORE 14.00 Tocca alla #JUVE! Con un occhio alle scelte e a cosa succede in #Uefa e in #Europa… - juve_passion_ : @juventusfc Sto Friburgo non sa giocare a calcio - missvlahovic : RT @NicolaBalice: #Allegri non guarda, ma questa volta #Vlahovic si sblocca per davvero: il suo rigore porta avanti la #Juve, ora anche in… -