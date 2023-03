Friburgo-Juve 0-1 LIVE | Gregoritsch pericoloso su punizione

(Di giovedì 16 marzo 2023) All’Europa-Park, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Europa-Park,si affrontano per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : La vigilia di Friburgo-Juve ???? partiamo con la squadra per il ritorno di Europa League! Guarda il video completo ???? - GoalItalia : Chiesa inizia con i compagni ?? Di Maria e Bonucci assenti ? L'allenamento della Juve prima di Friburgo ?… - juventibus : #JBLIVE ???? DIRETTA ORE 14.00 Tocca alla #JUVE! Con un occhio alle scelte e a cosa succede in #Uefa e in #Europa… - FraLauricella : ?? #EuropaLeague - Ottavi di Finale ?? Europa Park Stadium ??TV8 ?? #Friburgo?? #Juve (0-2) 0?-1? ??59' #Juventus dist… - chrstnpls01 : @AndreaVivaldi21 Nooo non stai guardando Friburgo Juve? ahahah -

Calciomercato.it vi offre il match dell'Europa Park Stadion' train tempo reale. Formazioni ufficiali- JuventusFRIBURGO (3 - 4 - 2 - 1): Flekken; Kubler, Ginter, Gulde; ...La diretta >>>, il gol annullato: ecco perché Quello che a Vlahovic era stato cancellato dalla tecnologia qualche minuto prima. Azione da fermo: sulla punizione dalla trequarti, ...... ma dopo essere stato richiamato dal Var ed aver rivisto il contatto all' On Field Review ha optato per il tiro dagli 11 metri e per il secondo giallo per il giocatore del, che lascia così ...

Friburgo-Juventus, la formazione ufficiale di Allegri Tuttosport

54' - Il Friburgo sta provando a far girare il pallone senza però trovare grandi spazi. La Juventus è compatta e sta facendo stancare gli avversari. 50' - Corpo a corpo tra Holer e Cuadrado, alla fine ...Calcio d'inizio ore 18.45. Nel ritorno degli ottavi di Europa League La gara sarà visibile in diretta streaming su DAZN e in TV su Sky Sport Uno e Sky Sport, oltre che in chiaro su TV8. Problema ...