Friburgo, Grifo: «Juve più forte. E poi con l’uomo in meno…» (Di giovedì 16 marzo 2023) Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo, ha parlato dopo la sconfitta e l’eliminazione contro la Juve in Europa League Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo, ha parlato a Sky Sport dopo il ko contro la Juve. PANCHINA – Abbiamo tante partite, il polpaccio mi dava fastidio ma niente di grave. Volevamo dare tutto, ma con un uomo in meno la Juve è stata più forte, ha tanta qualità ed esperienza internazionale. Abbiamo fatto di tutto senza niente da perdere, abbiamo un po’ rischiato ma non siamo riusciti a segnare. CONTINUA SU JuveNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Vincenzo, attaccante del, ha parlato dopo la sconfitta e l’eliminazione contro lain Europa League Vincenzo, attaccante del, ha parlato a Sky Sport dopo il ko contro la. PANCHINA – Abbiamo tante partite, il polpaccio mi dava fastidio ma niente di grave. Volevamo dare tutto, ma con un uomo in meno laè stata più, ha tanta qualità ed esperienza internazionale. Abbiamo fatto di tutto senza niente da perdere, abbiamo un po’ rischiato ma non siamo riusciti a segnare. CONTINUA SUNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #FriburgoJuve, le dichiarazioni di #Grifo dopo il match di #EuropaLeague - WiAnselmo : RT @Mediagol: Friburgo-Juventus, Streich: “Complimenti a loro. Grifo out? Vi spiego la scelta” - Mediagol : Friburgo-Juventus, Streich: “Complimenti a loro. Grifo out? Vi spiego la scelta” - MomentiCalcio : #Friburgo, #Grifo:'Volevamo far bene, ma con l'uomo in meno la #Juve era troppo forte' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FRIBURGO - Grifo: 'Volevamo dare tutto, spero di essere convocato dall'Italia' -