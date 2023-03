Friburgo battuto 2-0, Juventus ai quarti di Europa League (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - Dopo la vittoria di misura nella gara d'andata all'Allianz Stadium, la Juventus si ripete anche al ritorno contro il Friburgo e si qualifica ai quarti di finale di Europa League. All'Europa-Park Stadion i bianconeri s'impongono 2-0 grazie al calcio di rigore allo scadere del primo tempo di Dusan Vlahovic, a cui in precedenza era stato annullato un altro gol per fuorigioco, e al sigillo finale di Chiesa. Tedeschi costretti anche a fronteggiare l'inferiorità numerica per oltre metà gara, a causa dell'espulsione di Gulde proprio in occasione del penalty (doppio giallo). Domani la squadra di Allegri conoscerà il prossimo avversario che incontrerà lungo il cammino europeo. La prima grande palla gol del match la costruiscono i padroni di casa a ridosso di metà frazione, quando Ginter ... Leggi su agi (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - Dopo la vittoria di misura nella gara d'andata all'Allianz Stadium, lasi ripete anche al ritorno contro ile si qualifica aidi finale di. All'-Park Stadion i bianconeri s'impongono 2-0 grazie al calcio di rigore allo scadere del primo tempo di Dusan Vlahovic, a cui in precedenza era stato annullato un altro gol per fuorigioco, e al sigillo finale di Chiesa. Tedeschi costretti anche a fronteggiare l'inferiorità numerica per oltre metà gara, a causa dell'espulsione di Gulde proprio in occasione del penalty (doppio giallo). Domani la squadra di Allegri conoscerà il prossimo avversario che incontrerà lungo il cammino europeo. La prima grande palla gol del match la costruiscono i padroni di casa a ridosso di metà frazione, quando Ginter ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanielaImpinto : RT @PassioneJuve: @juventusfc Senza l’incompetente in panchina saremmo una squadra forte. Non saremmo costretti a godere per aver battuto 2… - PassioneJuve : @juventusfc Senza l’incompetente in panchina saremmo una squadra forte. Non saremmo costretti a godere per aver bat… - mikemoratinos : RT @Agenzia_Ansa: La Juventus si è qualificata per i quarti di finale di Europa League. I bianconeri nel ritorno degli ottavi hanno battuto… - FINOALL30254302 : Ah comunque il Friburgo in Bundesliga è sopra il Francoforte…giusto per ricordarlo ai napoletani che credono di aver battuto il Real Madrid! - Marinellina10 : Buona partita, soprattutto il 1tempo molto propositivo. Battuto il #Friburgo, che è almeno due spanne sopra l'Eintr… -

Vittoria a Friburgo, Juventus ai quarti di Europa League Solo al 22 del primo tempo la prima occasione della serata e ad averla è stato il Friburgo. Da un calcio d'angolo battuto dalla sinistra da Gunter, è stato Ginter a staccare più alto di tutti di ... Friburgo battuto 2 - 0, Juventus ai quarti di Europa League Nella ripresa, nonostante l'uomo in meno, il Friburgo prova con orgoglio a rimettersi in partita , sfiorando il pareggio al 57' con Gregoritsch, respinto benissimo da Szczesny dopo una mischia ... Juventus e Fiorentina vincono anche in trasferta e passano il turno I bianconeri sono passati anche sul terreno del Friburgo vincendo 2 - 0 con i gol di Vlahovic su rigore e Chiesa nel finale. La Fiorentina ha battuto il Sivasspor 4 - 1 in terra turca. Sivasspor ... Solo al 22 del primo tempo la prima occasione della serata e ad averla è stato il. Da un calcio d'angolodalla sinistra da Gunter, è stato Ginter a staccare più alto di tutti di ...Nella ripresa, nonostante l'uomo in meno, ilprova con orgoglio a rimettersi in partita , sfiorando il pareggio al 57' con Gregoritsch, respinto benissimo da Szczesny dopo una mischia ...I bianconeri sono passati anche sul terreno delvincendo 2 - 0 con i gol di Vlahovic su rigore e Chiesa nel finale. La Fiorentina hail Sivasspor 4 - 1 in terra turca. Sivasspor ... Friburgo-Juve 0-1: gol di Vlahovic | Risultato finale La Gazzetta dello Sport Friburgo-Juventus 0-2, gli highlights: Vlahovic segna su rigore (da brivido) All’Europa-Park Stadion di Friburgo la Juventus vola ai quarti di Europa League ... il gol dopo una clamorosa traversa colpita da Bremer di testa su una punizione battuta da Kostic, ma la rete è stata ... Europa League: 2-0 al Friburgo, Juventus ai quarti (ANSA) - ROMA, 16 MAR - La Juventus si è qualificata per i quarti di finale di Europa League. I bianconeri nel ritorno degli ottavi hanno battuto il Friburgo 2-0. All'andata, a Torino, la Juventus ... All’Europa-Park Stadion di Friburgo la Juventus vola ai quarti di Europa League ... il gol dopo una clamorosa traversa colpita da Bremer di testa su una punizione battuta da Kostic, ma la rete è stata ...(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La Juventus si è qualificata per i quarti di finale di Europa League. I bianconeri nel ritorno degli ottavi hanno battuto il Friburgo 2-0. All'andata, a Torino, la Juventus ...