Franco Rotelli | morto uno dei principali protagonisti della legge Basaglia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Addio a Franco Rotelli, lo psichiatra braccio destro di Basaglia che definiva i manicomi «atti criminali» - TgrRaiFVG : E' morto a Trieste Franco Rotelli, il più importante collaboratore di Franco Basaglia e una delle figure centrali d… - Agenzia_Ansa : E' morto questa mattina lo psichiatra Franco Rotelli, uno dei protagonisti della Riforma Psichiatrica in Italia, fo… - rbonacina : #FrancoRotelli, che rese conciliabile l'inconciliabile - Massimo_Cozza : Franco Rotelli ci ha lasciato. Grazie per la passione, l'intelligenza, la professionalità al servizio dei diritti d… -

E' morto un grande casalese:, originario proprio di Casalmaggiore e che ha legato il suo nome indissolubilmente alla riforma Basaglia. Psichiatra,viveva da tempo a Trieste, dove è morto nella sua casa ...È morto questa mattina lo psichiatra, uno dei principali protagonisti della riforma psichiatrica in Italia.è nato a Casalmaggiore (CR) nel 1942. Nel 1969 all'interno della sezione criminale dell'ospedale ...E' morto questa mattina lo psichiatra, uno dei protagonisti della Riforma Psichiatrica in Italia, forse il principale dei collaboratori diBasaglia. Aveva 80 anni.è stato dal 1979 al 1995 il direttore dell'...

È morto lo psichiatra Rotelli, braccio destro di Basaglia Agenzia ANSA

Questa mattina è venuto a mancare all'età di 80 anni Franco Rotelli, psichiatra italiano famoso, tra le tante cose, per essere stato tra i protagonisti della Riforma psichiatrica in Italia, il punto ...Di Agostino Gramigna Assieme al riformatore della psichiatria in Italia è stato fautore della deistituzionalizzazione nell’approccio al disagio mentale È morto lo psichiatra Franco Rotelli, uno dei ...