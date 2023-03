Franck Ribéry | “Voglio fare l’allenatore”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Ribery annuncia il nuovo ruolo: 'Rimarrò nel calcio, ho deciso cosa fare': Durante un'intervista rilasciata alla Bi… - SportdelSud : ???? Franck #Ribéry ha parlato della sua esperienza sulla panchina della #Salernitana e dei suoi progetti futuri ????… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: 'Mister' Ribéry, il futuro di Franck è in panchina. Attualmente vice allenatore alla Salernitana, l'ex stella del Bayer… - TgrRaiCampania : 'Mister' Ribéry, il futuro di Franck è in panchina. Attualmente vice allenatore alla Salernitana, l'ex stella del B… -

Una stagione mai iniziata e un addio al calcio fin troppo doloroso per le modalità con cui è arrivato.Ribery non sembra intenzionato a lasciarsi alle spalle il mondo del calcio, anzi. Il prossimo step sarà quello di ottenere il patentino da allenatore, come rivelato dallo stesso fuoriclasse ...Nell'intervista rilasciata ieri al quotidiano Sport Bild,Ribery ha parlato del suo desiderio di diventare allenatore: "È il mio obiettivo, attualmente sto studiando per prendere il patentino. Fare l'allenatore mi permetterà di riscoprire l'adrenalina ...Commenta per primo Durante un'intervista rilasciata alla Bild,Ribery ha svelato cosa farà in futuro: 'Il mio obiettivo è diventare allenatore, sto studiando per prendere il patentino. Non posso vivere senza pressioni e adrenalina, ne ho bisogno per essere ...