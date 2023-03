Franck Kessié piace in Inghilterra e in Italia, occhio alla Juve (Di giovedì 16 marzo 2023) La Premier League e la Serie A sono entrambe interessate al centrocampista. Diverse potenze di entrambi i campionati hanno fatto un’offerta per l’ivoriano, che ha dimostrato la sua fedeltà al Barça Il regolamento del Fair Play Finanziario avrà un impatto importante sulla tabella di marcia del Barcellona, che ha tutte le carte in regola per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) La Premier League e la Serie A sono entrambe interessate al centrocampista. Diverse potenze di entrambi i campionati hanno fatto un’offerta per l’ivoriano, che ha dimostrato la sua fedeltà al Barça Il regolamento del Fair Play Finanziario avrà un impatto importante sulla tabella di marcia del Barcellona, che ha tutte le carte in regola per L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Barcellona, tre club inglesi su un ex Milan: Franck Kessie, dopo l'infortunio di Pedri, ha acquistato maggior consi… - Antoniomag_ : ????Il futuro di Franck #Kessie dovrebbe essere comunque lontano da #Barcellona. Tre club di #PremierLeague su di lui… - MufcItalia : Il Manchester United è uno dei tre club della Premier League interessati a Franck Kessié. Ten Hag 'vuole finire di… - SCUDETTO19addio : RT @LafaelReao: Momento calcistico in cui avete goduto di più negli ultimi 10 anni? Parto io. Quando Bonucci ha tolto la maglia numero 19… - lakakadonkey : RT @LafaelReao: Momento calcistico in cui avete goduto di più negli ultimi 10 anni? Parto io. Quando Bonucci ha tolto la maglia numero 19… -

Barcellona, tre club inglesi su un ex Milan Commenta per primo Franck Kessie , dopo l'infortunio di Pedri, ha acquistato maggior considerazione nelle gerarchie di Xavi. Il Barcellona non è interessato venderlo, ma data la situazione economica, lasciar partire l '... Kessie in Serie A: addio Barcellona e beffa all'Inter Kessie - Calciomercato.itA gennaio, però, Franck Kessie è rimasto a vestire la maglia dei blaugrana. La sua avventura in Catalogna non è certo iniziato bene, con tanta panchina, ma con il nuovo anno ... Juve, i tifosi vorrebbero uno scambio fra Pogba e Camavinga Al secondo posto gli utenti hanno indicato Franck Kessié, giocatore del Barcellona ex Milan, che ha totalizzato il 25,9% dei voti. Seguono a pari merito Thomas Partey dell'Arsenal e Mason Mount del ... Commenta per primoKessie , dopo l'infortunio di Pedri, ha acquistato maggior considerazione nelle gerarchie di Xavi. Il Barcellona non è interessato venderlo, ma data la situazione economica, lasciar partire l '...Kessie - Calciomercato.itA gennaio, però,Kessie è rimasto a vestire la maglia dei blaugrana. La sua avventura in Catalogna non è certo iniziato bene, con tanta panchina, ma con il nuovo anno ...Al secondo posto gli utenti hanno indicato, giocatore del Barcellona ex Milan, che ha totalizzato il 25,9% dei voti. Seguono a pari merito Thomas Partey dell'Arsenal e Mason Mount del ... Kessie e il futuro al Milan: "Torno dalle Olimpiadi e sistemo tutto" La Gazzetta dello Sport