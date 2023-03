Francia, varata senza voto la riforma delle pensioni. I sindacati annunciano nuove mobilitazioni (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Governo invoca l’articolo 49-3 della Costituzione: solo una mozione di censura può bloccare la legge ma manca la maggioranza. Continuano le proteste Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Governo invoca l’articolo 49-3 della Costituzione: solo una mozione di censura può bloccare la legge ma manca la maggioranza. Continuano le proteste

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eia58 : RT @CecionisPh: A prescindere dal merito, la riforma delle pensioni varata in Francia scavalcando il Parlamento non è una gran buona pubbli… - cicciodevilla : RT @CecionisPh: A prescindere dal merito, la riforma delle pensioni varata in Francia scavalcando il Parlamento non è una gran buona pubbli… - CecionisPh : A prescindere dal merito, la riforma delle pensioni varata in Francia scavalcando il Parlamento non è una gran buon… -