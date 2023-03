Francia: riforma pensioni, cominciata la giornata decisiva. Macron convoca leader della maggioranza (Di giovedì 16 marzo 2023) E' cominciata alle 9 la giornata decisiva della riforma delle pensioni, con l'esame del progetto di legge voluto da Emmanuel Macron da parte del Senato. Una formalità, concordano tutti, visto che in ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 16 marzo 2023) E'alle 9 ladelle, con l'esame del progetto di legge voluto da Emmanuelda parte del Senato. Una formalità, concordano tutti, visto che in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sono 1,7 milioni i manifestanti scesi oggi in piazza in tutta la Francia in occasione dell'ottava giornata di mobil… - Agenzia_Ansa : In Francia è scattata questa notte, con blocchi stradali su molte provinciali, la sesta giornata di mobilitazione c… - ladyonorato : In #Francia gli scioperi contro la riforma delle pensioni continuano! Oggi sciopero nazionale … - News24_it : Francia: via libera del Senato alla riforma delle pensioni - fisco24_info : Francia: via libera del Senato alla riforma delle pensioni: Il testo passa ai deputati. Macron convoca riunione d'u… -