Francia, proteste in place de la Concorde per la riforma delle pensioni: cariche della polizia e lancio di lacrimogeni – Video

La polizia è intervenuta a place de la Concorde, a Parigi, dove migliaia di manifestanti erano affluiti per protestare contro la riforma delle pensioni che il governo ha fatto passare evitando il voto del Parlamento e ponendo la questione di fiducia. Le forze dell'ordine hanno effettuato una serie di cariche per spingere i manifestanti a sgomberare la piazza, utilizzando anche idranti e lacrimogeni secondo quanto riportano alcuni dei presenti.

