Francia | Macron se ne frega della Camera | riforma della pensioni approvata senza voto

(Di giovedì 16 marzo 2023) Una seduta infuocata, con i deputati dell’opposizione ad intonare La Marsigliese per coprire con l’inno nazionale la voce del primo ministro Elisabeth Borne. È il fermo immagine dell’Assemblea nazionale francese di questo pomeriggio dopo la decisione del governo di ricorrere all’articolo 49.3Costituzione per fare approvare ladelle. Una sorta di fiducia grazie alla quale l’esecutivo può far approvare a forza la leggepassare per il dibattito parlamentare. Una decisione sponsorizzata da Emmanuelin persona. E comunicata alla Borne e ai ministri dopo una riunione – la quarta in meno di 24 ore – tenutasi all’Eliseo, sedepresidenzaRepublique.ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?????? #Francia - #Macron utilizza il potere speciale previsto nell'articolo 49 comma 3 della Costituzione per forzar… - Marcozanni86 : Intanto, coperto dal caos bancario, passa sotto traccia un #Macron che a casa sua non se la passa benissimo. #Retraites #Francia - ultimora_pol : ?????? #Francia, riforma delle pensioni approvata senza il Parlamento. Opposizioni all'attacco: Marine #LePen present… - OH13417111 : RT @ultimora_pol: ?????? #Francia - #Macron utilizza il potere speciale previsto nell'articolo 49 comma 3 della Costituzione per forzare l'ap… - giovcusumano : RT @unione_popolare: ???? La battaglia per le pensioni in #Francia diventa ancora più intensa, con #Macron che utilizza il suo potere special… -

...di deputati della coalizione di sinistra Nupes e dalla dichiarazione della leader di estrema destra Marine Le Pen che considera tale decisione come 'un fallimento totale per il governo e per, ...... e ci sono Paesi come Germania eche hanno sempre portato avanti una propria politica nazionale all'interno dell'Ue. Fua teorizzare una autonomia strategica dell'Ue. Cosa dovrebbe ...È la "madre di tutte le riforme". Emmanuell'aveva già inserita nel programma per farsi eleggere nel 2017 ma poi, tra movimento dei gilet gialli e pandemia, era stato costretto ad accantonarla. Rieletto per un secondo mandato, il capo ...

Francia, Macron vara la riforma delle pensioni senza il voto dell’Assemblea Nazionale Corriere della Sera

La riforma delle pensioni in Francia è da settimane argomento di dibattito nel Paese, soprattutto per la proposta di aumento dell’età pensionabile da 62 anni a 64. La notizia di poche ore fa conferma ...Durante il primo mandato di Macron, il premier Edouard Philippe, in carica dal 2017 al 2020, lo aveva utilizzato solo una volta. L’annuncio del ricorso al 49.3 da parte di Borne è stato accolto da ...