Francia, Macron scavalca il Parlamento: porrà la fiducia sulla riforma delle pensioni (Di giovedì 16 marzo 2023) La decisione di Macron di porre la fiducia per scavalcare il Parlamento francese è stata la conseguenza dei dubbi su una maggioranza certa che potesse avallare il testo sulla riforma delle pensioni. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 marzo 2023) La decisione didi porre laperre ilfrancese è stata la conseguenza dei dubbi su una maggioranza certa che potesse avallare il testo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?????? #Francia - #Macron utilizza il potere speciale previsto nell'articolo 49 comma 3 della Costituzione per forzar… - Agenzia_Ansa : Via libera del Senato francese al testo di compromesso sulla riforma delle pensioni, prima dell'ultimo e imprevedib… - Marcozanni86 : Intanto, coperto dal caos bancario, passa sotto traccia un #Macron che a casa sua non se la passa benissimo. #Retraites #Francia - Ursulinabella : RT @ErmannoKilgore: #Francia #Macron Indubbiamente la gente si è rotta le palle! Qui in Italia si picchiano per il pallone. - ErmannoKilgore : #Francia #Macron Indubbiamente la gente si è rotta le palle! Qui in Italia si picchiano per il pallone. -