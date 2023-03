Francia, Macron mette la fiducia: la riforma delle pensioni passa senza voto del parlamento (Di giovedì 16 marzo 2023) Emannuel Macron incassa la tanto contestata riforma delle pensioni, ma lo fa a caro prezzo: la prima ministra francese, Elisabeth Borne, ha infatti attivato ufficialmente davanti all’Assemblea nazionale il meccanismo previsto dall’articolo 49.3 della Costituzione francese per far approvare la riforma delle pensioni senza il voto del parlamento. “Mi assumo la responsabilità del mio governo”, ha detto Borne, mentre veniva fischiata dai banchi dell’opposizione, che ha intonato anche la Marsigliese. L’articolo in questione consente all’esecutivo di far approvare il testo senza il voto del parlamento, ma lo espone poi a una probabile mozione di sfiducia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Emannuelincassa la tanto contestata, ma lo fa a caro prezzo: la prima ministra francese, Elisabeth Borne, ha infatti attivato ufficialmente davanti all’Assemblea nazionale il meccanismo previsto dall’articolo 49.3 della Costituzione francese per far approvare laildel. “Mi assumo la responsabilità del mio governo”, ha detto Borne, mentre veniva fischiata dai banchi dell’opposizione, che ha intonato anche la Marsigliese. L’articolo in questione consente all’esecutivo di far approvare il testoildel, ma lo espone poi a una probabile mozione di s, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?????? #Francia - #Macron utilizza il potere speciale previsto nell'articolo 49 comma 3 della Costituzione per forzar… - Agenzia_Ansa : Sono 1,7 milioni i manifestanti scesi oggi in piazza in tutta la Francia in occasione dell'ottava giornata di mobil… - Agenzia_Ansa : Via libera del Senato francese al testo di compromesso sulla riforma delle pensioni, prima dell'ultimo e imprevedib… - Anna_ox2 : RT @unione_popolare: ???? La battaglia per le pensioni in #Francia diventa ancora più intensa, con #Macron che utilizza il suo potere special… - VColomasi : Pare che #Macron sia riuscito a sfasciare la Va Repubblica francese. Bravo! #Francia -