Francia, Macron forza la mano e schiva il voto del Parlamento sulle pensioni. L’ira delle opposizioni al suono della Marsigliese. Ora può cadere il governo? – Il video (Di giovedì 16 marzo 2023) La controversa riforma francese delle pensioni è legge. Fino a prova contraria, per lo meno. Dopo aver ottenuto il via libera questa mattina al Senato, il documento – che porterebbe l’età pensionistica da 62 a 64 anni – avrebbe dovuto ricevere l’ultima e decisiva approvazione davanti all’Assemblea Nazionale, l’equivalente della Camera dei Deputati italiana. Un voto ritenuto troppo imprevedibile però da Emmanuel Macron, che – poche ore prima dell’inizio della seduta – ha deciso di invocare l’articolo 49.3 e porre la questione di fiducia sulla riforma. In altre parole, il presidente francese ha deciso di fare uso di un articolo della Costituzione che gli permette di far approvare la legge senza passare da un voto del ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) La controversa riforma franceseè legge. Fino a prova contraria, per lo meno. Dopo aver ottenuto il via libera questa mattina al Senato, il documento – che porterebbe l’etàstica da 62 a 64 anni – avrebbe dovuto ricevere l’ultima e decisiva approvazione davanti all’Assemblea Nazionale, l’equivalenteCamera dei Deputati italiana. Unritenuto troppo imprevedibile però da Emmanuel, che – poche ore prima dell’inizioseduta – ha deciso di invocare l’articolo 49.3 e porre la questione di fiducia sulla riforma. In altre parole, il presidente francese ha deciso di fare uso di un articoloCostituzione che gli permette di far approvare la legge senza passare da undel ...

