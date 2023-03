Francia, Macron evita il parlamento per varare il disegno di legge sulle pensioni (Di giovedì 16 marzo 2023) Parigi – Il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di far approvare un disegno di legge sulle pensioni altamente impopolare che aumenterebbe l’età pensionabile da 62 a 64 anni, senza passare dal voto del parlamento. La mossa rischiosa potrebbe innescare una rapida mozione di sfiducia nel governo del leader francese. Macron e il nuovo disegno di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Parigi – Il presidente francese Emmanuelha deciso di far approvare undipensioni altamente impopolare che aumenterebbe l’età pensionabile da 62 a 64 anni, senza passare dal voto del. La mossa rischiosa potrebbe innescare una rapida mozione di sfiducia nel governo del leader francese.e il nuovodi ... TAG24.

