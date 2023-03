Francia, la riforma delle pensioni verso il si' (Di giovedì 16 marzo 2023) Mancano poche ore alla resa dei conti: due mesi di battaglia sindacale contro la riforma delle pensioni che aumentera' da 62 a 64 anni l'eta' necessaria per lasciare il lavoro - obiettivo prioritario ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023) Mancano poche ore alla resa dei conti: due mesi di battaglia sindacale contro lache aumentera' da 62 a 64 anni l'eta' necessaria per lasciare il lavoro - obiettivo prioritario ...

Francia, la riforma delle pensioni verso il si' Mancano poche ore alla resa dei conti: due mesi di battaglia sindacale contro la riforma delle pensioni che aumentera' da 62 a 64 anni l'eta' necessaria per lasciare il lavoro - obiettivo prioritario di Emmanuel Macron fin dal suo primo mandato presidenziale - potrebbero ... Non furono statisti cattolici ma tecnocrati a 'sognare' l'UE Che in queste condizioni Italia, Germania e Francia potessero progettare una unione europea sembra ... ] Bisogna però precisare che la riuscita dell'azione imperiale presuppone non solo una riforma ... Domani il voto sulla riforma delle pensioni che lacera la Francia Cifre a parte, l' iter parlamentare della controversa riforma sulle pensioni prosegue. Lo scorso fine settimana, i macroniani hanno approvato il testo al Senato. E oggi, proprio mentre i sindacati si ... Francia: pensioni, cominciata la giornata decisiva (ANSA) - PARIGI, 16 MAR - E' cominciata alle 9 la giornata decisiva della riforma delle pensioni, con l'esame del progetto di legge voluto da Emmanuel Macron da parte del Senato. Una formalità, ... Parigi e la guerra della spazzatura (Vanity Fair Italia) Se ne è parlato anche su altre testate Al decimo giorno di sciopero dei netturbini contro la riforma delle pensioni, la situazione nella capitale francese è sempre più tesa.