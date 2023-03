Francia, la giornata decisiva per la riforma delle pensioni. Manifestanti e sindacati promettono scioperi a oltranza (Di giovedì 16 marzo 2023) È una giornata decisiva quella di oggi in Francia per quanto riguarda la riforma, voluta da Emmanuel Macron, che da quasi due mesi sta mettendo l’intero paese in subbuglio. La riforma delle pensioni, che vuole portare l’età pensionabile da 62 a 64 anni, è stata adottata questa mattina in Senato e sarà sottomessa al voto dell’Assemblea Nazionale alle 15 di questo pomeriggio. Ieri 15 marzo, mentre la commissione mista paritaria, un’istanza che riunisce sette deputati e sette senatori, adottava il testo comune della riforma che sarà sottomesso oggi al voto della camera bassa, si svolgeva in tutto il paese l’ottava giornata di mobilitazione dall’inizio della contestazione, il 19 gennaio. 1,7 milioni di Manifestanti hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) È unaquella di oggi inper quanto riguarda la, voluta da Emmanuel Macron, che da quasi due mesi sta mettendo l’intero paese in subbuglio. La, che vuole portare l’età pensionabile da 62 a 64 anni, è stata adottata questa mattina in Senato e sarà sottomessa al voto dell’Assemblea Nazionale alle 15 di questo pomeriggio. Ieri 15 marzo, mentre la commissione mista paritaria, un’istanza che riunisce sette deputati e sette senatori, adottava il testo comune dellache sarà sottomesso oggi al voto della camera bassa, si svolgeva in tutto il paese l’ottavadi mobilitazione dall’inizio della contestazione, il 19 gennaio. 1,7 milioni dihanno ...

