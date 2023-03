Francia | i convocati di Deschamps per le qualificazioni di Euro 2024

(Di giovedì 16 marzo 2023) Didier, commissario tecnico della, ha diramato la lista deiper i match validi per leadDidier, commissario tecnico della, ha diramato la lista deiper i match validi per lead. Della Serie A ci sono Mike Maignan, Theo Hernandez, Adrien Rabiot e Olivier Giroud. Portieri: Areola, Maignan, Samba. Difensori: W. Fofana, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano. Centrocampisti: Y. Fofana, Rabiot, Tchouameni, K. Thuram, Veretout. Attaccanti: Coman, Diaby, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappé, M. Thuram. L'articolo proviene da Calcio News 24.

