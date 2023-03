Francia | governo vara riforma pensioni senza voto Parlamento

(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Lasi appresta are ladelleildel. Un consiglio dei ministri è stato convocato oggi, allo scopo di ricorrere all’articolo 49.3 della Costituzione che consente di far approvareladelle, all’esame dell’Assemblea nazionale dove l’approvazione era a rischio. Lo rende noto Bfmtv. L’articolo 49 impegna la responsabilità del, che oggi dovrà affrontare le mozioni di censura dell’opposizione. Il Senato francese aveva approvato il controverso progetto di legge dicon 193 sì, 114 no e 38 astensioni. “Presenteremo una mozione di censura e speriamo che quanti si ...

Ilè impegnato a far sì che le risorse finanziarie stanziate vengano spese, generando ... come dimostra il successo del Frecciarossa ine in Spagna, dove FS ha attivato il suo servizio ...Ilè impegnato a far sì che le risorse finanziarie stanziate vengano spese, generando ... come dimostra il successo del Frecciarossa ine in Spagna, dove FS ha attivato il suo servizio ...In pratica si tratta di far approvare il testo senza il voto del Parlamento, ma entro 24 ore, l'opposizione avrà il diritto di presentare una mozione di censura al. Se la mozione passa, ...

(ANSA) - PARIGI, 16 MAR - Nelle prossime 24 ore le opposizioni - in presenza della decisione del governo di porre le fiducia sulla riforma delle pensioni - avranno il diritto di presentare mozioni di ...AGI - "Assumo la responsabilità del mio governo": con queste parole la premier francese Elisabeth Borne si è rivolta ai deputati dell'Assemblea Nazionale annunciando il ricorso all'articolo 49 comma 3 ...