Francesco Mansutti morto a 26 anni schiacciato da un trattore nell' azienda di famiglia

In base alle prime indagini svolte dal personale del locale commissariato e dell'Asl, un mezzo in retromarcia ha investito e ucciso, durante i lavori di pulizia di un capannone

Francesco Mansutti morto a 26 anni investito da un trattore: dramma in un'azienda sull'Appia a Latina ilmessaggero.it

In base alle prime indagini svolte dal personale del locale commissariato e dell’Asl, un mezzo in retromarcia ha investito e ucciso Francesco Mansutti, durante i lavori di pulizia di un capannone dove ...La giovane vittima, Francesco Mansutti, è figlio della proprietaria dell’azienda, mentre il papà Franco è un noto commercialista e fratello dell'ex sindaco di Latina Maurizio Mansutti. Una tragedia ...