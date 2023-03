Francesco Ian | chi è il figlio di Mietta e Davide Tagliapietra | “L’ho desiderato tanto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 marzo 2023)Ian è ildinato dall’amore con. La cantante di “Vattene amore” non è solo una cantante affermata, ma anche una mamma felice. Ilha circa 12 anni e ha tantissime cose in comune con la mamma con cui ha un bellissimo rapporto. Proprio la cantante ha rivelato sul: “è la mia fotocopia, mi emoziona moltissimo nonostante siano passati tanti anni, quando mi chiama ‘mamma’. Credo sia uno dei regali più importanti che mi siano stati donati, il più bello della mia vita”. La cantante di “Canzoni” ha raccontato come è nato in lei il desiderio di maternità: “avevo una storia precedente che ho accantonato quando mi è stato detto che non voleva figli”. Una volta finito il matrimonio, i due hanno tentato di proteggere il ...