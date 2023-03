FOTO: Ultimo Dragon allo stadio Maradona per Napoli vs Eintracht (Di giovedì 16 marzo 2023) Ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli si svolta la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte. Ad assistere alla partita, vinta alla grande dalla squadra di Spalletti, una “vecchia” conoscenza degli appassionati di wrestling, ossia il famoso luchador giapponese Ultimo Dragon. Alla spalle una lunghissima carriera in diverse federazioni tra cui NJPW, WCW e WWE. In quest’ultima è rimasto solo un anno, tra il 2003 e il 2004 partecipando a WrestleMania XX. A lui viene riconosciuto di aver inventato l’Asai Moonsault. Qui sotto la FOTO Ultimo Dragon a Napoli Instagram will load in the frontend. Leggi su zonawrestling (Di giovedì 16 marzo 2023) Ieri seraDiego Armandodisi svolta la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League traFrancoforte. Ad assistere alla partita, vinta alla grande dalla squadra di Spalletti, una “vecchia” conoscenza degli appassionati di wrestling, ossia il famoso luchador giapponese. Alla spalle una lunghissima carriera in diverse federazioni tra cui NJPW, WCW e WWE. In quest’ultima è rimasto solo un anno, tra il 2003 e il 2004 partecipando a WrestleMania XX. A lui viene riconosciuto di aver inventato l’Asai Moonsault. Qui sotto laInstagram will load in the frontend.

