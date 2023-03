FOTO ? Porto-Inter, a Grujic non gli passa: «Il calcio è ingiusto!» (Di giovedì 16 marzo 2023) A distanza di due giorni, Marko Grujic ripensa ancora a Porto-Inter, gara che ha sancito l’eliminazione dei lusitani dalla Champions League. L’amarezza non gli passa RAMMARICO ? L’Inter ha raggiunto la qualificazione ai quarti di finale di Champions League eliminando il Porto nel doppio confronto. All’andata 1-0 a San Siro con rete di Lukaku, mentre al ritorno i nerazzurri hanno difeso lo 0-0. Qualche sofferenza nel finale, con Grujic pericoloso. Suo la traversa che ha fatto tremare la squadra di Inzaghi. Sui propri social, il centrocampista serbo pensa ancora a quella sera: «Fa ancora molto male. Il calcio sa essere ingiusto a volte. Dobbiamo assicurarci di avere lo stesso atteggiamento anche domenica. Grazie mille ai tifosi Dragoes per il ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) A distanza di due giorni, Markoripensa ancora a, gara che ha sancito l’eliminazione dei lusitani dalla Champions League. L’amarezza non gliRAMMARICO ? L’ha raggiunto la qualificazione ai quarti di finale di Champions League eliminando ilnel doppio confronto. All’andata 1-0 a San Siro con rete di Lukaku, mentre al ritorno i nerazzurri hanno difeso lo 0-0. Qualche sofferenza nel finale, conpericoloso. Suo la traversa che ha fatto tremare la squadra di Inzaghi. Sui propri social, il centrocampista serbo pensa ancora a quella sera: «Fa ancora molto male. Ilsa essere ingiusto a volte. Dobbiamo assicurarci di avere lo stesso atteggiamento anche domenica. Grazie mille ai tifosi Dragoes per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Visto che mi rompete l’anima con Adam Levine, ma non sono io che lo dissi a suo tempo, e visto che mi trovo a Porto… - internewsit : FOTO - Porto-Inter, a Grujic non gli passa: «Il calcio è ingiusto!» - - used2Bsurrender : ex amica a cui ho chiesto di farmi la foto con una lamborghini al porto di trieste che non la fa perché “non si pos… - MorenoDerrico8 : @jadarf1 @LucillaMasini TE OLTRE CHE SCIACQUETTA .SEI DI UN GREZZO VERGOGNOSO DEFINIRTI DONNA MI RIMANE DIFFICILE.… - NelsonClaudioF1 : RT @MiguelCalabria3: Buongiorno a tutti! Pace non cerco, guerra non sopporto Tranquillo e solo vo pel mondo in sogno Pieno di canti soffoc… -