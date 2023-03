FOTO ? Inter-Juventus, Lega Serie A in mood: «Una storia infinita» (Di giovedì 16 marzo 2023) Si avvicina il Derby d’Italia Inter-Juventus. Domenica sera, a San Siro è serata di gala. La Lega Serie A non aspetta altro e già presenta il grande evento IL GRANDE EVENTO ? Smaltiti i tre giorni di Coppe (oggi le ultime italiane impegnate tra Europa e Conference League), già ci si proietta verso la prossima giornata di campionato. Turno che vedrà in scena il Derby d’Italia fra Inter e Juventus, sfida sempre attesissima e carica di pathos. La Lega Serie A è già entrata nel mood della gara descrivendo come «Una storia infinita». #TBT una storia infinita: #InterJuve pic.twitter.com/gPisrCUB0E — Lega Serie A ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Si avvicina il Derby d’Italia. Domenica sera, a San Siro è serata di gala. LaA non aspetta altro e già presenta il grande evento IL GRANDE EVENTO ? Smaltiti i tre giorni di Coppe (oggi le ultime italiane impegnate tra Europa e Conference League), già ci si proietta verso la prossima giornata di campionato. Turno che vedrà in scena il Derby d’Italia fra, sfida sempre attesissima e carica di pathos. LaA è già entrata neldella gara descrivendo come «Una». #TBT una: #Juve pic.twitter.com/gPisrCUB0E —A ...

