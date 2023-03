Formula 1 | Carlos Sainz non teme la Red Bull | “A Jeddah saremo competitivi ma basta critiche”

(Di giovedì 16 marzo 2023) La1 rimane in Medio Oriente con il GP Arabia Saudita conche vuole migliorare il quarto posto ottenuto in Bahrain. Il crollo nelle fasi finali di gara non ha soddisfatto lo spagnolo che sperava almeno di chiudere sul podio visto il ritiro del compagno di squadra Leclerc. In tutto ciò il ... TAG24.

Il clima ferrarista Così come affermato dal proprio compagno di squadraSainz in conferenza stampa, anche Leclerc ha ribadito il momento che sta vivendo in questi giorni la Ferrari. C'è ...Se questo dovesse essere il caso la conquista di un nuovo podio per Alonso potrebbe passare attraverso un altro derby con il connazionale e amicoSainz, vista la penalità in griglia che ...Non le manda a direSainz , il quale, nella conferenza stampa che precede il via al GP di Arabia Saudita di F1 , risponde alle critiche e alle voci di tensioni all'interno di Ferrari dopo il ...

F1 | Sainz difende il team: “Il clima in Ferrari Molto meglio di quel ... F1inGenerale

Carlos Sainz è arrivato nel paddock di Gedda pronto a rimettersi al volante della sua SF-23 dopo il debutto stagionale in Bahrain: “Sono fiducioso che il nostro weekend qui in Arabia Saudita possa ...Tuttavia, considerando quanto visto in Bahrain, Carlos Sainz non è certo che le caratteristiche ... sappiamo dove migliorare”, ha poi concluso Sainz. Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo ...