Formazioni ufficiali Real Sociedad-Roma | Europa League 2022 2023

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ledi, sfida valida per la gara di ritorno degli ottavi di finale di. I giallorossi recuperano Lorenzo Pellegrini dopo i trenta punti di sutura che gli sono stati applicati in seguito allo scontro di gioco di una settimana fa all’Olimpico. Il capitano sarà presente questa sera in Spagna, dove dovrebbe giocare con una maschera protettiva Anche Belotti è recuperato ed è nella lista dei convocati del tecnico Josè Mourinho. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di giovedì 16 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....

Cronaca della partita con commento e tabellino [ AGGIORNA LA DIRETTA DI MONZA - CREMONESE ] RISULTATO IN DIRETTA: MONZA - CREMONESE Sabato 18 marzo ore 14 le, dalle 15 la cronaca ...Friburgo - JuventusFRIBURGO (3 - 4 - 2 - 1): Flekken; Kubler, Ginter, Gulde; Gunter, Eggestein, Hofler, Sildillia; Holer, Doan; Gregoritsch. All. StreichJUVENTUS (3 - 5 - 2): ...SIVASSPOR - FIORENTINASIVASSPOR (4 - 3 - 3): Vural; Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftci; H. Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Yesilyurt. All. Calimbay. FIORENTINA (4 - 2 - ...

La Fiorentina si gioca l'accesso ai quarti di finale di Conference League in casa del Sivasspor, dopo la vittoria per 1-0 dell'andata. Fischio d'inizio alle 18:45, di seguito le formazioni ufficiali.Nella serata 16 marzo alle ore 18:45, all’Ulker Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium, si sfideranno le squadre di Fenebahce e Siviglia, match valido per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa ...