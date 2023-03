Formazioni ufficiali AZ Alkmaar-Lazio, le scelte dei due tecnici (Di giovedì 16 marzo 2023) per il match di ritorno degli ottavi di Conference League Comunicate le Formazioni ufficiali di AZ Alkmaar-Lazio, match di ritorno degli ottavi di Conference League. AZ Alkmaar (4-3-3): Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All.: Jansen. Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Vecino, Milinkovic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) per il match di ritorno degli ottavi di Conference League Comunicate ledi AZ, match di ritorno degli ottavi di Conference League. AZ(4-3-3): Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All.: Jansen.(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Vecino, Milinkovic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

