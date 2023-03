Formazioni ufficiali Arsenal-Sporting Lisbona | Europa League 2022 2023

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ledi, sfida valida per la gara di ritorno degli ottavi di finale di. Questa è probabilmente tra le sfide più affascinanti del giovedì di coppe europee. La scorsa settimana finì 2-2 in Portogallo, ora i Gunners proveranno a sfruttare il fattore casa per conquistare un posto tra le migliori otto della competizione. Ma la formazione di Arteta dovrà stare attenta a gestire le forze fisiche e soprattutto mentali, con la Premier che rappresenta sempre l’obiettivo principale giunti a questo periodo dell’anno. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di giovedì 16 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....

Cronaca della partita con commento e tabellino [ AGGIORNA LA DIRETTA DI MONZA - CREMONESE ] RISULTATO IN DIRETTA: MONZA - CREMONESE Sabato 18 marzo ore 14 le, dalle 15 la cronaca ...Friburgo - JuventusFRIBURGO (3 - 4 - 2 - 1): Flekken; Kubler, Ginter, Gulde; Gunter, Eggestein, Hofler, Sildillia; Holer, Doan; Gregoritsch. All. StreichJUVENTUS (3 - 5 - 2): ...SIVASSPOR - FIORENTINASIVASSPOR (4 - 3 - 3): Vural; Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftci; H. Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Yesilyurt. All. Calimbay. FIORENTINA (4 - 2 - ...

La Fiorentina si gioca l'accesso ai quarti di finale di Conference League in casa del Sivasspor, dopo la vittoria per 1-0 dell'andata. Fischio d'inizio alle 18:45, di seguito le formazioni ufficiali.Nella serata 16 marzo alle ore 18:45, all’Ulker Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium, si sfideranno le squadre di Fenebahce e Siviglia, match valido per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa ...