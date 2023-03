Follia Real Sociedad: dopo Pellegrini, altri due romanisti feriti e sanguinanti (Di giovedì 16 marzo 2023) dopo Lorenzo Pellegrini all'andata, altri due giocatori della Roma sono stati colpiti in modo duro dai calciatori della Real Sociedad. Leonardo Spinazzola ha subito un brutto fallo da Zubeldia , lo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 marzo 2023)Lorenzoall'andata,due giocatori della Roma sono stati colpiti in modo duro dai calciatori della. Leonardo Spinazzola ha subito un brutto fallo da Zubeldia , lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Follia Real Sociedad: dopo Pellegrini all'andata, altri due romanisti feriti e sanguinanti FOTO: I giocatori baschi… - maidario1 : @Ale_Chius @juventusfc Non siamo contro il Real per fortuna e abbiamo l’uomo in più. Solo una follia può farci conc… - Fioresimmi : RT @mariamarilucen: Sanno bene che la scelta green è una follia che porterà molti italiani a dover svendere le case che 'finalmente' andran… - Man115tn1 : RT @mariamarilucen: Sanno bene che la scelta green è una follia che porterà molti italiani a dover svendere le case che 'finalmente' andran… - corrado_mattevi : @PIEMME979 Napoli favorito rispetto al Real è follia -