Fmts | giovani e agricoltura | corsi gratuiti di gestione manageriale dell’impresa rurale

(Di giovedì 16 marzo 2023)è il binomio sul qualeFormazione ha deciso di scommettere per contribuire ad invertire il trend emerso dall’ultimo censimento dell’Istat secondo il quale l’italiana starebbe per perdere il treno del ricambio generazionale. La risposta arriva con un corso a completa partecipazione gratuita (misura M01 del Psr Campania 2014-20 – Fondi Feasr), “agricola”, rivolto aagricoltori che s’insediano in azienda per la prima volta beneficiari dell’aiuto di cui alla M06 tipologia d’intervento 6.1.1 e i beneficiari della misura 4.1.1 e 4.1.2 del PSR Campania 2014/2020 e imprenditori agricoli (18-40 anni) già insediati.Per partecipare bisogna compilare il modulo d’iscrizione attraverso ...

Peril "7" è un nuovo inizio, quello che con Experience ci vede impegnati nella costruzione di ponti sui quali far camminare ipronti a mettersi in gioco per raggiungere i propri sogni. ...... Orienta, Randstad, Gi Group, Umana, Openjobmetis, Synergie," Formamentis, Adecco), ... forma persone al lavoro con particolare attenzione all'inserimento professionale die disoccupati, e ...Peril "7" è un nuovo inizio, quello che con Experience ci vede impegnati nella costruzione di ponti sui quali far camminare ipronti a mettersi in gioco per raggiungere i propri sogni. ...