Fisco | via libera Cdm a riforma fiscale | Meloni ' svolta necessaria a Paese'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma fiscale. Lo si apprende da fonti di governo a Cdm in corso. E' una "svolta necessaria per il Paese", ha detto il premier Giorgia Meloni ai ministri, raccontano all'Adnkronos alcuni presenti alla riunione.

